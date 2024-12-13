Создание и продвижение страницы мастера маникюра Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок68 просмотров

Описание задачи:

Нужен специалист, который:

1. Поможет создать или доработать существующую страницу в Instagram (услуги мастера маникюра).

2. Займётся продвижением страницы на срок 2–4 месяца, используя только белые методы.

Основные задачи:

Настройка и оформление профиля.

Создание качественного контента (посты, сторис).

Привлечение новой аудитории (без ботов и накруток).

Повышение активности на странице (лайки, комментарии).

Требования:

Опыт работы с бьюти-сферой (желательно).

Навыки ведения Instagram и привлечения клиентов. (Показать реальные кейсы).

Умение анализировать результаты продвижения.

Условия работы:

Бюджет и план работы обсуждаются.

Возможен ежемесячный отчёт по результатам.

InstagramSMMПривлечение клиентовПривлечение подписчиковПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
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