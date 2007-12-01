Создание и раскрутка группы в соц.сетях

Приветствую, уважаемые коллеги, Надо сделать каталог-магазин в группе VK: https://vk.com/page-59800369_51014929 У нас есть уже сайт, в нем каталог из 8 разделов. Товаров в каждом ориентировочно по 5 позиций с описанием, ценой. Надо сделать в группе VK (группа есть) ...