Создание IG&Facebook аккаунтов

Здравствуйте. Требуется создание отзыва на основе реальной ситуации и пост на следующих форумах: - 5 форумов посвященных фрилансу - 5 форумов посвященных дизайну\верстке - 5 форумов посвященных мошенничеству
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Start up компания в сфера детского спорта
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