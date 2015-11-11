Создание каталога-магазина в VK

Приветствую, уважаемые коллеги,

Надо сделать каталог-магазин в группе VK: https://vk.com/page-59800369_51014929

У нас есть уже сайт, в нем каталог из 8 разделов. Товаров в каждом ориентировочно по 5 позиций с описанием, ценой.

Надо сделать в группе VK (группа есть) подобие этого магазина с такими же разделами и подразделами каталога, описанием, ценой. Т.е. все, что указано в ссылке выше.

Пишите желательно SKYPE, чтобы детально все обсудить.

Пишите ЦЕНУ и СРОКИ.

Спасибо за внимание.