Создание постов instagram

Нужно оформить только что созданную страницу в facebook и вконтакте, а так же задать короткое имя для страницы в ФБ (почему то это мне сделать не удается)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посты в историю instagram для странички оператора. В вертикальной ориентации 1080х2075px. 4-5 постов с плюсами свадеб в мае, и 2 поста с минусами. Все в одном стиле, но с разными фонами.
Тема - плюсы и минусы свадьбы в мае. Креативный свадебный фон и хорошо читаемый текст. Плюс вставить логотип ( по ссылке https://cloud.mail.ru/public/7NjC/9i1G5rEgt )
Если необходимы фотографии или информация: сайт s-story.ru Инстаграм mag.shams и studio_story.
При подаче заявки обязательно должны показать образцы ваших выполненных работ и указать цену за создание постов для меня.
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