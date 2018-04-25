Создание постов instagram

Посты в историю instagram для странички оператора. В вертикальной ориентации 1080х2075px. 4-5 постов с плюсами свадеб в мае, и 2 поста с минусами. Все в одном стиле, но с разными фонами.

Тема - плюсы и минусы свадьбы в мае. Креативный свадебный фон и хорошо читаемый текст. Плюс вставить логотип ( по ссылке https://cloud.mail.ru/public/7NjC/9i1G5rEgt )

Если необходимы фотографии или информация: сайт s-story.ru Инстаграм mag.shams и studio_story.

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