Создание сервиса по массовой рассылки по беседам ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки370 просмотров

Сервис по массовой рассылки рекламных постовпо беседам ВК

1. Авторизация через ВК

2. Рассылка идет от группы пользователя

3. подключается через API группы

4. подключение групп пользователя

5. Создание шаблонов для дальнейшей рассылки

6. 2 тарифных плана:  однопоточный и многопоточный

7. Подключение к Платежке

Прошу указывать Адекватные цены

5 лет назад
Xxirurg
Роман 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
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