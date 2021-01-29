Создать 8 постов для instagram (текст + изображения)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок430 просмотров
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Необходимо подготовить 8 постоя для размещения в instagram, написание текста и подбор создание изображений, в какой-то единой стилистике.

Коммерческий аккаунт, тема - бурение воды в Подмосковье.

3 года назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад