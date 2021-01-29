Необходимо сделать скрипт автозагрузки: постов на страницу фейсбука постов на страницу инстаграм Использовать: php, php-curl, api facebook ТЗ простое, нужно с помощью php, php-curl автопостить на страницу в facebook и в аккаунт инстаграм. С прикреплением фото и без. С Прикреплением ...
Создать 8 постов для instagram (текст + изображения)
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Необходимо подготовить 8 постоя для размещения в instagram, написание текста и подбор создание изображений, в какой-то единой стилистике.
Коммерческий аккаунт, тема - бурение воды в Подмосковье.
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