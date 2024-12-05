Создать аккаунт и верифицировать компанию на сайте Work.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки34 просмотра

Нужно сделать аккаунт на сайте work.ua и верифицировать через поддержку сайта компанию, так чтобы аккаунт мог создавать вакансии от лица какой-либо компанииОплата по факту выполнение и предоставлении доступов и скринов сделанной работы

5 месяцев назад
guest_1733412170672
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Заявки фрилансеров

Олександр
 
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Эдуард
 
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