Требуется наполнить аккаунт Instagram с нуля, создать около 100 постов. Необходима адаптация референсов и перевод контента, используя AI платформы. Открыты к предложению альтернативных стратегий. Интересует долгосрочное сотрудничество с надежными партнерами для ведения аккаунта.
Создать аккаунт Твиттер
Нужно создать аккаунт Twitter с галочкой, с данными которые укажем, после чего полностью передать доступ.
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