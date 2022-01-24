Создать дубликат паблика

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки672 просмотра
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Создать дубликат паблика в Вк, с переносом всех данных и подписчиков. Насколько это реально?

2 года назад
S0va007_
Татьяна 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад