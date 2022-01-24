Создать дубликат паблика

Мне нужно сделать полную настройку таргета через кабинет фейсбука на привлечение подписчиков. Запускать рекламу буду я, но мне нужно чтоб вы прислали мне настройку, а также подбор ЦА. Тематика аккаунта - платные объявления в определенном ...