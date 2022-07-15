Нужно создать группу обзорного сайта в гэмблинг-тематике на английском языке, наполнить её контентом, как в группах ниже (идеи по наполнению приветствуются) и аккуратно накрутить в ней лайки и подписчиков. Основная цель этой группы - создать видимость активности. Также необходимо предусмотреть, чтобы Facebook не забанил эту группу, т.к. гэмблинг-тематика находится под полузапретом

В случае успеха эксперимента, планируем запустить около 5 подобных групп