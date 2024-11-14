Требуется оформление группы ВКонтакте с акцентом на стильный и современный дизайн. Задача включает создание визуального контента, соответствующего тематике группы и актуальным тенденциям в SMM и SMO.
Специалист по инвайтингу в Telegram
Требуется специалист по инвайтингу в телеграмм для привлечения целевой аудитории в чаты и каналы. Без ботов и накруток.
Тематика каналов: политика и новости.
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