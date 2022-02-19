Таргететирования реклама

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок2793 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Чешская компания в сфере рекрутинга ищет опытного таргетолого для сотрудничества в Украине.

Опыт работы в нише трудоустройства в ЕС - обязателен.

Целевая аудитория: Украина/Чехия.

Присылайте свои кейсы - с лучшими будем созваниваться!

Спасибо за уделённое время!

Контакт для связи +380970050404 Артем Telegram

2 года назад
like_work_czz
Ворк Лайк 
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад