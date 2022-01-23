Таргетолог

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок742 просмотра
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Добрый день, нужен таргетолог для настройки рекламы в соц сетях. Тематика: груминг.

Прошу сразу писать условия и портфолио.

2 года назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад