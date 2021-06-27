Привет! Онлайн-школа по изучению английского ищет классного таргетолога, который поможет с настройкой таргетированной рекламы преимущественно на таких площадках как Instagram и YouTube. Возможен и TikTok тоже )

У нас тебя ждут такого рода задачи:

- Создание, настройка, запуск и контроль таргетированной рекламы в Instagram/ВКонтакте/YouTube

- Создание креативов и оценка их эффективности

- Анализ эффективности воронки продаж

- Активное участие в создании и реализации маркетинговых стратегий

Если тебе от 16 до 26 лет и тебя заинтересовал наш проект, то мы тебя ждем ! :)