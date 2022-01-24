Текст для публикации в Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки1042 просмотра
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Всем добрый вечер!

Нужен текст для публикации в Инстаграм.

текст с предложением о настройке рекламной кампании.

Указать что контекстная реклама для сайта или Инстаграм.

!!!Текст должен завлечь с первых строк!!!

Можно указать что за рекомендацию бонус.

указать  Инстаграм iash_context

2 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад