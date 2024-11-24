Требуется дизайнер для раскладки постов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки25 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет подготовить раскладку на 9-10 постов в Инстаграм.

Прошу сразу указать цены за выполнение всех 10 постов.

Жду ваших предложений!

InstagramДизайн постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
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