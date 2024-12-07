Предлагается удаленная работа в сфере SMM с заработком от 1500$ в первый месяц. Гибкий график (6-7 часов в день), выплаты каждую неделю. Требования: возраст 16-27 лет, наличие телефона или ПК, желание работать и ответственность. Обучение предоставляется.