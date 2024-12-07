Требуется дизайнер на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка21 просмотр

На постоянную работу требуется дизайнер.

Требования:

- разработка креативных идей

- оперативная подготовка макетов для соцсетей и для печати в типографии.

Зп сдельная. По всем вопросам в лс.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад