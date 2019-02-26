Требуется настройка таргетинга для увеличения подписчиков в инстаграме

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок134 просмотра
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Требуется настройка таргетинга для увеличения подписчиков в инстаграме  по целевой аудитории:

- возраст от 21 до 40 - доход от 500$ - предприниматели / работают по найму ﻿

Интересы:

- продажи и переговоры - ЗОЖ - зарабатывать больше  бюджет (2000грн в месяц). 

Пожалуйста, откликайтесь, только если у Вас был опыт, который Вы сможете подтвердить. 

5 лет назад
meteorrrr
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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