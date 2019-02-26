Требуется настройка таргетинга для увеличения подписчиков в инстаграме по целевой аудитории:

- возраст от 21 до 40 - доход от 500$ - предприниматели / работают по найму ﻿

Интересы:

- продажи и переговоры - ЗОЖ - зарабатывать больше бюджет (2000грн в месяц).

Пожалуйста, откликайтесь, только если у Вас был опыт, который Вы сможете подтвердить.