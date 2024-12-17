Требуется SMM-менеджер для продвижения онлайн-игры в Telegram

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок31 просмотр

Мы ищем опытного SMM-менеджера для улучшения онлайн-присутствия нашей игровой платформы в Telegram. Идеальный кандидат разработает и внедрит эффективные стратегии для привлечения нашей целевой аудитории, повышения узнаваемости бренда и привлечения пользователей. Опыт работы в игровой индустрии и знание динамики Telegram имеют решающее значение. Если вы увлечены играми и социальными сетями, мы хотим услышать от вас!

SMMTelegramПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
Alhim2000
Роман 
48 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 месяцев назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Антон
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Никита
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
ІванГреков
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад