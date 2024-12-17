Мы ищем опытного SMM-менеджера для улучшения онлайн-присутствия нашей игровой платформы в Telegram. Идеальный кандидат разработает и внедрит эффективные стратегии для привлечения нашей целевой аудитории, повышения узнаваемости бренда и привлечения пользователей. Опыт работы в игровой индустрии и знание динамики Telegram имеют решающее значение. Если вы увлечены играми и социальными сетями, мы хотим услышать от вас!