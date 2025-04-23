Ищем SMM-специалиста с опытом не менее 3-х лет для старта проекта о здоровом образе жизни. Требуются твердые кейсы в данной или смежных нишах. Проект включает ведение блога с концепцией умного подхода к здоровью. Основная задача - масштабирование и монетизация блога с акцентом на гибкость и раскрытие эксперта.