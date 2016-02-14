Требуется талантливый специалист по продвижению Youtube канала.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок119 просмотров

Требуется талантливый специалист по продвижению Youtube канала.

Требования:

- продвижение канала на Ютуб.

- увеличение подписчиков канала из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике.

- практический опыт работы в продвижении каналов Youtube;

Оплата договорная.

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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