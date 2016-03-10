Требуются люди для пиара видео

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Предлагаю заработать немного денег за выполнение простых действий в соц.сети ВК.Работа не сложная,в день минут 20 занимает.Работа состоит в том что Вы будете с аккаунта данного мной в комментариях под популярными видео ВК оставлять наши видео,возможно дальнейшее сотрудничество.

9 лет назад
MrZerrix
26 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров