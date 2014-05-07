Требуются живые вступившие. Регион Тула

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок164 просмотра
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Важно. Регион только Тула и область. VK.com

Нужны только реальные живые люди.

Люди нужны в группу. Группа живая - несколько сотен живых подписчиков и около 1000 оферов.

Тематика группы - недвижимость.

цель - получение новых заказчиков. узнаваемость бренда.

просьба сразу указывать цену за 1000 или 100 вступивших и другие услуги которые вы можете предложить.

10 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад