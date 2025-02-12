Требуется создать и настроить группы в Facebook, LinkedIn, Instagram и ВК с единым оформлением и узнаваемым брендом. Настроить название, описание и логотип для каждой группы, подготовить шаблоны постов и описания с учетом особенностей платформ. Обеспечить автоматическую синхронизацию контента между всеми группами для удобного управления.