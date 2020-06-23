Увеличить посещаемость сайта mytennis.online

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка194 просмотра

Алесандр, добрый день.

Хочу пригласить вас на проект mytennis.online в части настройки и ведения  SMM,

Сколько будут стоить ваши услуги по:

  • Ведение 3-х социальных сетей
  • Продвижение
  • Разработка визуала
  • Разработка контент-плана
  • Написание постов
  • Оформление аккаунтов
Написание постов
5 лет назад
guest_15898818294857
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)