Краткое описание задачи. - добавление комментов и отзывов с различных аккаунтов (4-8 в неделю) - добавление новых постов (2-3 раза в сутки) - помощь при составлении рекламных постов для размещения ...
В группе Вконтакте разместить товар и посты
Здравствуйте!
В группе Вконтакте необходимо разместить 40 товаров и 30 отложенных постов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: группа секс шопа 18+
Если не совсем точно представляется, как это делается - научим, покажем.
Товары брать с сайта (дам ссылку). У товара должно быть фото и заполнено описание, цена, наименование. Все необходимое есть на сайте. Ничего искать не нужно.
Для товаров вести отчет в блокноте.
Отложенные посты разместить в группе. Готовый текст предоставлю. Размещать только текст, картинки не подбирать. Единственное, что добавить в определенный пост, то это смайлик. Время размещения скажу при общении.
Скажу сразу, уже человек работает. Нужен помощник. Цена 2 руб. за размещение.
Заявки фрилансеров
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