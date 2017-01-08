В группе Вконтакте разместить товар и посты

Здравствуйте!

В группе Вконтакте необходимо разместить 40 товаров и 30 отложенных постов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: группа секс шопа 18+

Если не совсем точно представляется, как это делается - научим, покажем.

Товары брать с сайта (дам ссылку). У товара должно быть фото и заполнено описание, цена, наименование. Все необходимое есть на сайте. Ничего искать не нужно.

Для товаров вести отчет в блокноте.

Отложенные посты разместить в группе. Готовый текст предоставлю. Размещать только текст, картинки не подбирать. Единственное, что добавить в определенный пост, то это смайлик. Время размещения скажу при общении.

Скажу сразу, уже человек работает. Нужен помощник. Цена 2 руб. за размещение.