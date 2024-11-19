Вакансия SMM-менеджера

Ищем креативного и проактивного SMM-менеджера, который поможет развивать наши соцсети! Если вы умеете создавать интересный контент, работать с платформами и выстраивать онлайн-присутствие, присоединяйтесь к нам!

• Владение русским и английским языками

• Опыт работы с Instagram, Facebook, YouTube, TikTok

• Базовый видеомонтаж и грамотный копирайтинг

• Удаленная работа, полдня (4 часа в день)

Подробное описание вышлю по запросу в лс. Ждем Ваше CV и портфолио.