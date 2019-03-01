Ведение 4 профилей инстаграм в инстаплюс

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок125 просмотров
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Требуется ведение двух личных и двух бизнес профилей в инстаплюс.про

начните ответ с фразы "инста" и укажите

1 - стоимость вашей работы за 4 профиля в месяц

2 - конкретные пункты, что будет входить в работу, особенно интересует способ четкого парсинга базы для загрузки в инстаплюс

3 - хотя бы 2 примера успешных работ в форматессылка на профиль - было - стало - прошло времени

4 - телеграм ник для связи

5 лет назад
email1
Максим 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв