Ведение 4 профилей инстаграм в инстаплюс

Требуется ведение двух личных и двух бизнес профилей в инстаплюс.про

начните ответ с фразы "инста" и укажите

1 - стоимость вашей работы за 4 профиля в месяц

2 - конкретные пункты, что будет входить в работу, особенно интересует способ четкого парсинга базы для загрузки в инстаплюс

3 - хотя бы 2 примера успешных работ в форматессылка на профиль - было - стало - прошло времени

4 - телеграм ник для связи