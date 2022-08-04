Ведение группы вконтакте

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Закрыт7 заявок413 просмотров

Нужен специалист который будет вести группу в вк. Танцевальная студия. В которой должен вестись набор учеников. 

3 года назад
CosaOstra
40 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
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3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Полина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Тимур
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Алексей
 
31 год
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3 года назад
3 года назад
Полищукк
 
21 год
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