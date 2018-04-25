Ведение и раскрутка Youtube каналов

Есть задача по созданию 10 ютуб каналов, с различной актуальной направленностью, от автомобилей до детской тематики, в том числе с привлечением звезд. Мы предоставляем качественные видео материалы, с актуальными и хорошо сделанными тематическими видео роликами. С вас вывод данных видео в ТОП youtube, с соответствующим ростом числа подписчиков, и количества просмотров.

В предложении прошу указывать варианты сотрудничества, с ориентировочной ценой за вашу услугу, и указанием опыта работы с высоко посещаемыми каналами (с возможность подтверждения вашей работы с данными каналами)