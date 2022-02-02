Ведение инстаграм страницы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок909 просмотров
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Требуется СММ Менеджер, кто будет делать дизайн постов и сториз (2 раза в день)или реелз, смотря что актуально на данный момент.- т.е. ведение инстаграм аккаунта а так же продвижение (но позже) Дайте пожалуйста знать, какие у вас расценки, предоставляете ли вы оба сервиса и раскрутку и дизайн постов, тема-школа иностранных языков (материал будет предоставляться с нашей стороны, в частности видео уроки и фото). Хотелось бы так же узнать ваш уровень английского, т.к. основные тексты будут на нем. Знание английского на уровне В2 обязательно.

2 года назад
guest_15676049295661
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад