Ведение инстаграм страницы

Требуется СММ Менеджер, кто будет делать дизайн постов и сториз (2 раза в день)или реелз, смотря что актуально на данный момент.- т.е. ведение инстаграм аккаунта а так же продвижение (но позже) Дайте пожалуйста знать, какие у вас расценки, предоставляете ли вы оба сервиса и раскрутку и дизайн постов, тема-школа иностранных языков (материал будет предоставляться с нашей стороны, в частности видео уроки и фото). Хотелось бы так же узнать ваш уровень английского, т.к. основные тексты будут на нем. Знание английского на уровне В2 обязательно.