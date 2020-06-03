Ведение инстаграма

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок177 просмотров

здравствуйте, нужно вести инстаграм аккаунт квартиры-отеля, https://instagram.com/vanderflit_home (цель- сощдание бренда отеля+ продажи). Сейчас планируем работу над фото видео контентом, коллаборациями - чтобы все делать системно, я хотела бы обсудить с вами сотрудничество по аедению инст аккаунта

5 лет назад
tani-touch
Татьяна 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров