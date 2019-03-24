Ведение социальных сетей.

Я не люблю соц-сети. Но понимаю, что они также являются частью личностного маркетинга. У меня есть интстаграм и еще одна социальная сеть (dribbble). Необходимо каждый день систематично загружать по одной картирнке. Может, есть специальное программное обеспечение для отложенных постов по таймеру? Или человек (интернет маркетолог? PPC-cпец?), которому не трудно это делать every day. Весь контент предоставляю. Пишите свои предложения в личку по этому вопросу. Заранее спасибо всем.