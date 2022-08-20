Ведення інстаграм та телеграм з риболовлі.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки336 просмотров

Шукаємо хлопця, що активно ловить рибу на спінінг та має досвід і успішні кейси в СММ та копірайтингу.

Потрібно активно розвивати, наповнювати контентом наші сторінки:

Сторінка в Інстаграм

Паблік у Телеграм

Що важливо:

* відмінне володіння українською та російською мовами;

* граматика на високому рівні;

* успішне ведення своїх соціальних мереж і сторінок клієнтів;

* знання алгоритмів, тонкощів, трендів інстаграму, фейсбуку, телеграму;

* знання та досвід у спінінговій ловлі;

* пунктуальність та чіткість у виконанні завдань.

Готовий? - Напиши мені.

А в повідомленні одразу розкажи про свій досвід в спінінговій ловлі, успішні кейси по веденню сторінок та думки як саме ти бачиш розвиток наших ресурсів.

З надією на плідну співпрацю - Вдовченко Максим.

3 года назад
mvdovchenko
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Социальные сети (SMM и SMO)
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