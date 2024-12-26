Ведення тік-ток акаунтів

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Закрыт20 заявок127 просмотров

Потрібні люди для ведення тік-ток акаунтів. Відео я готую, у ваші обов'язки входить лише публікація відео з хештегами, створення акаунтів та подача статистики за запитом. Робота займатиме не більше 30 хв на день, тож можна розглядати як підробіток. Подавайте заявки, і протягом вихідних я зв'яжусь з вами.

4 месяца назад
Oleksandr_O
Олександр 
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Заявки фрилансеров

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