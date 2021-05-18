Вести сторінку в Instagram

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Закрыт15 заявок628 просмотров

Потрібно публікувати регулярні сторіс і пости, відповідати на повідомлення, шукати можливості реклами, 1-2 рази в місяць писати статті на сайт.

Профіль оnline школи англійської та польської мови, вже робочий.

Деталі у приват.

Ціну пропонувати за 1 місяць роботи.

4 года назад
Tarani
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Замира
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олесь
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Олег
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)