Разработайте скрипт, который будет автоматически лайкать, комментировать и репостить посты в группе ВК сразу после их выхода. Время реакции должно не превышать одну минуту. Убедитесь в корректной работе скрипта для эффективного управления контентом и увеличения активности в группе.