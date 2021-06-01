Выгрузить все лайки в инстаграм

Задача была "спарсить 17 000 лайков с поста в инстаграм". С исполнителем были обсуждены требования к задаче, в частности, что меня не устроит лишь парсинг 1000 лайков, которые по умолчанию отдаёт инстаграм. Исполнитель заверил, что программа, которой он пользуется успешно справится с задачей. В итоге - не смог выполнить задачу в требуемом мне виде, и попросил 1000 рублей из 2000 оговоренных, за "потраченное время", на что мною было предложено компенсировать 500 рублей. Исполнитель уговорил меня на 1000 рублей, при условии, что он передаст мне парсер, который по заверению исполнителя меня частично устраивал. После установки и настройки парсера оказалось, что он выдаёт только 1000 лайков, согласно лимиту инстаграма. Можно сделать вывод, что либо исполнитель пользовался иной программой, чтобы решить задачу, либо и изначально знал, что выполнить её не сможет, тем не менее - на что-то рассчитывал. Впоследствии - я ожидаемо оказался в чёрном списке исполнителя. В сухом остатке - потеря 1000 рублей за радость общения с хитрым исполнителем. Решайте сами, обращаться ли, но платите только по факту полной проверки выполненной работы.