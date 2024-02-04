Требуется аудит и помощь с Facebook-группой «Автомобили в Норвегии», насчитывающей 15000 участников. Необходимо разработать идеи для монетизации группы и способы избежать теневых банов. Опыт в SMM и SMO будет преимуществом.
Выложить в TikTok видео
Задача:
Создать новый TikTok-аккаунт (если у тебя сейчас не более двух).
В течение 7 дней — публиковать по одному видео в день. Все материалы и точное время публикации я предоставлю.
После завершения — передать логин и пароль от аккаунта.
💰 Оплата:
500₽ — по итогам выполнения задания, перед передачей аккаунта.
Временные затраты — около 5 минут в день (в сумме — примерно 35 минут за всю неделю).
❗️Требования:
— Ты находишься за пределами России
— У тебя сейчас максимум два TikTok-аккаунта
— Готов(а) публиковать видео строго по графику, без пропусков
🔍 Смысл задачи:
Провожу небольшой эксперимент — анализирую, как TikTok реагирует на разные аккаунты. Нужно отследить, какой аккаунт покажет лучшие результаты для запуска.
Если тебе интересно, напиши:
— Из какой ты страны
— Сколько у тебя сейчас аккаунтов в TikTok
— Сможешь ли ты выполнять задачу ежедневно в течение недели
📌 Ищу трёх исполнителей — ты можешь стать одним из них.
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