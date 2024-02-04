Задача:

Создать новый TikTok-аккаунт (если у тебя сейчас не более двух).

В течение 7 дней — публиковать по одному видео в день. Все материалы и точное время публикации я предоставлю.

После завершения — передать логин и пароль от аккаунта.

💰 Оплата:

500₽ — по итогам выполнения задания, перед передачей аккаунта.

Временные затраты — около 5 минут в день (в сумме — примерно 35 минут за всю неделю).

❗️Требования:

— Ты находишься за пределами России

— У тебя сейчас максимум два TikTok-аккаунта

— Готов(а) публиковать видео строго по графику, без пропусков

🔍 Смысл задачи:

Провожу небольшой эксперимент — анализирую, как TikTok реагирует на разные аккаунты. Нужно отследить, какой аккаунт покажет лучшие результаты для запуска.

Если тебе интересно, напиши:

— Из какой ты страны

— Сколько у тебя сейчас аккаунтов в TikTok

— Сможешь ли ты выполнять задачу ежедневно в течение недели

📌 Ищу трёх исполнителей — ты можешь стать одним из них.