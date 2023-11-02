Требуется настройка и запуск рекламной кампании в Facebook Ads в сфере беттинга и гемблинга. Необходимо подобрать оптимальные настройки, подготовить эффективные креативы, пройти модерацию и обеспечить стабильное достижение KPI. Работы проводятся для Казахстана, все необходимые инструменты уже доступны.
Выложить видео в TikTok
📌 Задача:
Зарегистрировать новый аккаунт TikTok (если у тебя их сейчас 2 или меньше)
В течение недели раз в день выкладывать по 1 видео — я даю готовые ролики и точное время публикации
В конце передать мне логин и пароль от аккаунта
💰 Оплата:
500₽ — после выполнения задачи и перед передачей аккаунта мне
По времени это займёт не больше 5 минут в день (~35 минут за всю неделю)
❗️Условия:
Ты живёшь вне России
У тебя не более 2 аккаунтов TikTok сейчас
Готов публиковать видео строго по расписанию, без пропусков
🔍 Зачем всё это:
Мне нужно понять, как TikTok реагирует на разные аккаунты — цель выявить лучший для старта.
Если интересно — напиши:
Из какой ты страны
Сколько у тебя сейчас TikTok-аккаунтов
Сможешь ли выполнять задачу ежедневно в течение недели
📌 Таких людей мне нужно трое, но ты нужен как один из них.
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