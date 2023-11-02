Выложить видео в TikTok

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт7 заявок130 просмотров

📌 Задача:

  • Зарегистрировать новый аккаунт TikTok (если у тебя их сейчас 2 или меньше)

  • В течение недели раз в день выкладывать по 1 видео — я даю готовые ролики и точное время публикации

  • В конце передать мне логин и пароль от аккаунта

💰 Оплата:

  • 500₽ — после выполнения задачи и перед передачей аккаунта мне

  • По времени это займёт не больше 5 минут в день (~35 минут за всю неделю)

❗️Условия:

  • Ты живёшь вне России

  • У тебя не более 2 аккаунтов TikTok сейчас

  • Готов публиковать видео строго по расписанию, без пропусков

🔍 Зачем всё это:

Мне нужно понять, как TikTok реагирует на разные аккаунты — цель выявить лучший для старта.

Если интересно — напиши:

  1. Из какой ты страны

  2. Сколько у тебя сейчас TikTok-аккаунтов

  3. Сможешь ли выполнять задачу ежедневно в течение недели

📌 Таких людей мне нужно трое, но ты нужен как один из них.

TikTok
15 часов назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Архип
 
23 года
6 часов в сервисе
Был
5 часов назад
5 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 отзывов
11 часов назад
Даша
 
20 лет
3 дня в сервисе
Была
5 часов назад
12 часов назад
Стас
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
14 часов назад
Никита
 
23 года
14 часов в сервисе
Был
14 часов назад
14 часов назад
Данііл
 
19 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
14 часов назад
Максим
 
16 лет
14 часов в сервисе
Был
10 часов назад
14 часов назад