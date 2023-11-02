Выложить видео в TikTok

📌 Задача:

Зарегистрировать новый аккаунт TikTok (если у тебя их сейчас 2 или меньше)

В течение недели раз в день выкладывать по 1 видео — я даю готовые ролики и точное время публикации

В конце передать мне логин и пароль от аккаунта

💰 Оплата:

500₽ — после выполнения задачи и перед передачей аккаунта мне

По времени это займёт не больше 5 минут в день (~35 минут за всю неделю)

❗️Условия:

Ты живёшь вне России

У тебя не более 2 аккаунтов TikTok сейчас

Готов публиковать видео строго по расписанию, без пропусков

🔍 Зачем всё это:

Мне нужно понять, как TikTok реагирует на разные аккаунты — цель выявить лучший для старта.

Если интересно — напиши:

Из какой ты страны Сколько у тебя сейчас TikTok-аккаунтов Сможешь ли выполнять задачу ежедневно в течение недели

📌 Таких людей мне нужно трое, но ты нужен как один из них.