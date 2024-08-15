Требуется специалист/команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин. Регион Новосибирск. (Рекомендуемые каналы привлечения: Вк, Тг (через соц сети).

Прозрачная система вознаграждения. 1000 - рублей гость. Можно рассмотреть вариант с оплатой за звонки и лиды. Бюджет не выделяем ( исключительно после плотного сотрудничества)

Есть CRM для отслеживания конверсии, качества, прослушивания звонков