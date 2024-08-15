Требуется провести качественную рассылку в Apollo по заданным критериям для участия в конкурсе. Рассматриваются англоязычные варианты и другие предложения. Необходимо обеспечить соответствие требованиям для эффективного привлечения лидов и продаж.
Вк, Тг (через соц сети) привлечение гостей в спа
Требуется специалист/команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин. Регион Новосибирск. (Рекомендуемые каналы привлечения: Вк, Тг (через соц сети).
Прозрачная система вознаграждения. 1000 - рублей гость. Можно рассмотреть вариант с оплатой за звонки и лиды. Бюджет не выделяем ( исключительно после плотного сотрудничества)
Есть CRM для отслеживания конверсии, качества, прослушивания звонков
Заявки фрилансеров
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