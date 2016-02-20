Вконтакте добавить на 50 стен фото и ссылку на сайт / однокласссники / facebook тоже желательно

Находите популярные сообщества (сначала те что в топе) и постите – делает крин подписчиков сообщества и названия и урла (для отчета) и скрин размещенного поста.

Сначала лайкаем новость. потом от себя размещаем на стену сообщества (если есть свое)

Далее выбираем сообщества чужие и туда постим