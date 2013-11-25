Ежедневно вручную приглашать людей в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок150 просмотров

надо вручную, с двух аккаунтов,

ежедневно, регулярно, приглашать людей в группу.

вконтакте.

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров