Здравствуйте! Интернет-магазину www.pijama.ru требуется доп. продвижение товаров - с помощью конкурсов на различных тематических форумах. Отбираем несколько форумов разных тематик, где могут сидеть люди, которым будет интересны наши пижамы/тапки, договариваемся с администрацией форума и проводим ...
Ежедневно вручную приглашать людей в группу ВК
надо вручную, с двух аккаунтов,
ежедневно, регулярно, приглашать людей в группу.
вконтакте.
стоимость?
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