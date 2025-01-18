Требуется дизайнер для агентства по поступлению за границу. Основные задачи включают разработку дизайна историй, постов и презентаций. Отклики необходимо оставлять с пометкой «дизайн».
Закриття шахрайської сторінки
Ми виявили сторінку шахраїв, які займаються обманом людей та виманюванням грошей.Мета:
Знайти спеціаліста, який допоможе заблокувати та закрити цей бізнес.Умови:
Досвід роботи в аналогічних ситуаціях.
Готовність до оперативного вирішення завдання.
Оплата договірна, обговорюється індивідуально.
Проаналізувати сторінку та джерела її діяльності.
Знайти найефективніший спосіб її закриття.
Виконати всі необхідні дії для ліквідації шахрайського бізнесу.
Якщо ви маєте необхідний досвід і можете допомогти, звертайтеся! 🙌
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