Требуется дизайнер для оформления социальных сетей, в частности, профиля в Instagram. Задачи включают разработку макетов для сторис, подбор шрифтов и создание единой стилистики. Фокус на естественной и приглушенной эстетике, избегая неоновых градиентов. Специалист должен быть готов к долгосрочному сотрудничеству и решению будущих задач.