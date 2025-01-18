Закриття шахрайської сторінки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка37 просмотров

Ми виявили сторінку шахраїв, які займаються обманом людей та виманюванням грошей.

Мета:

Знайти спеціаліста, який допоможе заблокувати та закрити цей бізнес.

Умови:

  • Досвід роботи в аналогічних ситуаціях.

  • Готовність до оперативного вирішення завдання.

  • Оплата договірна, обговорюється індивідуально.

Що потрібно зробити:

  1. Проаналізувати сторінку та джерела її діяльності.

  2. Знайти найефективніший спосіб її закриття.

  3. Виконати всі необхідні дії для ліквідації шахрайського бізнесу.

Якщо ви маєте необхідний досвід і можете допомогти, звертайтеся! 🙌

3 месяца назад
guest_1725733214714
8 месяцев в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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4 дня назад
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3 месяца назад