Запустить продажи одного товара в инстаграм, фб, и интернет-магазине

Добрый день. Хочу запустить производство и продажу одного товара (что за товар скажу в личку кандидатам при обсуждении). Нужно настроить продажи этого товара в интернете. Для производства все готово, нужно только дать отмашку людям для старта.

Как я понимаю для начала проанализировать рынок, сделать пробную рекламу в инстаграм и фб, и сказать мне сколько будет стоить продажа одного товара и сколько можно продать за день/неделю/месяц, что бы понимать насколько выгодным будет производство. Конкурентов много, но я не знаю в какой сфере их сейчас нет.

В общем нужен человек который все проанализирует, и скажет сколько будут стоить его услуги, если согласны работать на % от продаж, это вообще отлично, тогда вы заинтересованы продать побольше.

Пишите сразу скайп для связи.