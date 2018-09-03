Зарубежный СММ по косметике

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок151 просмотр

Добрый день.

Есть сайт с косметикой из США. Нужно грамотно составить страницы в инсте + ФБ. Подключить рекламу и разместить посты. Кто владеет отличным английским и умение грамотно писать/продвигать страницы.  

7 лет назад
Mircles
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров