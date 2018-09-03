Всем привет! Необходимо с нуля поднять сообщество по продаже военного снаряжения. Цель: привлечение продаж в первую очередь, запоминаемость(будет переименовано текущее или же создано новое), ожидается ко всему этому и запуск сайта. https://vk.com/armycoalition ...
Зарубежный СММ по косметике
Добрый день.
Есть сайт с косметикой из США. Нужно грамотно составить страницы в инсте + ФБ. Подключить рекламу и разместить посты. Кто владеет отличным английским и умение грамотно писать/продвигать страницы.
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