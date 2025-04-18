Требуется разработка мобильного приложения для экопроекта, включающего базу данных пользователей, заявок и партнеров. Приложение должно интегрировать сервисы геолокации и уведомлений, а также поддерживать акции для популяризации экологичного образа жизни. Важно обеспечить возможность обратной связи с пользователями для улучшения сервиса.
Создание веб-приложений на заказ
Почему веб-приложения необходимы для вашего бизнеса?
В современном цифровом мире веб-приложения стали незаменимым инструментом для бизнеса любого масштаба. Они позволяют автоматизировать процессы, улучшать взаимодействие с клиентами и облегчать управление данными. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем небольшого предприятия или руководителем крупной компании, создание веб-приложений поможет вам оставаться конкурентоспособными и эффективно управлять своим бизнесом. Веб-приложения находят применение в самых разных областях: от интернет-магазинов до сложных корпоративных систем управления.
Как веб-приложения решают задачи вашего бизнеса?
Создание веб-приложений позволяет решать множество проблем, с которыми сталкиваются современные компании. Во-первых, они помогают оптимизировать внутренние процессы, экономя время и ресурсы. Веб-приложения автоматизируют рутинные задачи, такие как обработка заказов и управление клиентской базой, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах. Во-вторых, они улучшают взаимодействие с клиентами, предоставляя удобные интерфейсы для заказа товаров, получения информации и обратной связи. В-третьих, веб-приложения обеспечивают доступ к данным в любое время и из любой точки мира, что особенно важно в условиях удаленной работы и глобализации бизнеса.
Примеры успешного использования веб-приложений
Веб-приложения находят широкое применение в самых разных отраслях. Например, в сфере розничной торговли они используются для создания интернет-магазинов, где клиенты могут не только делать покупки, но и отслеживать статус своих заказов в реальном времени. В медицине веб-приложения помогают врачам и пациентам обмениваться информацией и управлять записями на прием. В корпоративной среде они используются для управления проектами и координации командной работы, облегчая обмен документами и планирование задач. Эти примеры демонстрируют, как веб-приложения могут повысить эффективность и улучшить качество услуг в различных сферах.
Начните создание веб-приложения уже сегодня!
Веб-приложения — это мощный инструмент, способный преобразить ваш бизнес и вывести его на новый уровень. Они помогут вам автоматизировать процессы, улучшить взаимодействие с клиентами и обеспечить доступ к данным независимо от времени и места. Не упустите возможность воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляют веб-приложения. Закажите создание веб-приложения у наших профессионалов и начните трансформировать ваш бизнес уже сегодня!
Частые вопросы
Стоимость создания веб-приложения может варьироваться от $500 до $10,000 и выше, в зависимости от сложности и функциональности проекта. На бирже Weblancer вы можете найти квалифицированных специалистов, которые предложат конкурентоспособные цены, соответствующие вашим требованиям и бюджету.
Время разработки веб-приложения может зависеть от его сложности и функциональности. В среднем, простое приложение может быть создано за 2-4 недели, а более сложные проекты могут занять от 2 до 6 месяцев. На Weblancer вы можете обсудить сроки с разработчиками и выбрать наиболее подходящий вариант.
Для создания веб-приложений часто используются такие технологии, как HTML, CSS, JavaScript, а также фреймворки и библиотеки, такие как React, Angular, и Vue.js. На серверной стороне популярны Node.js, Python, Ruby on Rails, и PHP. Специалисты на Weblancer помогут выбрать подходящие технологии для вашего проекта.
- Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложенийМобильные приложения8 заявокОткрыт11 часов назад
- $1500
Требуется разработка PWA веб-приложения для размещения объявлений о покупке-продаже запчастей для грузовой техники. В проект входит создание админ панели для управления пользователями и объявлениями, а также личного кабинета для пользователей для просмотра и редактирования своих объявлений.Веб-программирование23 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется разработать веб-приложение с нуля для сервиса планирования задач, интегрирующегося с несколькими трекерами. Необходим функционал регистрации пользователей, добавления работников, синхронизации с трекерами, визуализации задач в виде диаграммы Ганта и предоставления статистики о работе программистов. Важно связать интерфейс с существующим бэкендом и ИИ-частью.Разработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование17 заявокОткрыт5 дней назад
Ищется универсальный разработчик для быстрого запуска простых продуктов, таких как приложения утилит, мокапы и MVP. Задачи включают создание видимости работающей страницы для проверки гипотезы. Необходим опыт работы с web и мобильными платформами, знание no-code и low-code решений. Оклад и % от прибыли обсуждаются. Важна гибкость мышления и умение быстро адаптировать решения.Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложенийСоздание одностраничных сайтовAndroidFlutterВеб-программирование1 заявкаОжидает оплаты
Необходимо запустить веб-приложение, написанное на Spring Boot, и проверить его работоспособность. Требуется предоставить подробное объяснение процесса: настройки, зависимости и используемые инструменты. Формат отчета может быть текстовым или в виде видеозаписи экрана.Настройка хостингаСоздание веб-приложенийHTMLJavaMongoDBВеб-программирование3 заявкиОткрыт7 дней назад
Ищется разработчик для создания минимально жизнеспособной версии мобильного веб-приложения '5 Минут Себе' на Glide. Приложение должно включать приветственный экран, главную страницу с категориями практик, таймер, трекер прогресса и систему подписки. Реализация баз данных пользователей через Glide Tables и адаптивный дизайн под мобильные устройства обязательны.Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложенийМобильные приложения11 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется программист-частник для разработки RESTful API на Next.js. Задача включает создание To-Do List с методами: POST для добавления задач, GET для получения списка, PUT для обновления и DELETE для удаления. Код должен соответствовать стандартам ES6+ и использовать подход MVC. Ожидаются тесты для подтверждения работоспособности API.Написание скриптовРазработка программСоздание веб-приложенийNext.jsNode.jsВеб-программирование5 заявокОжидает оплаты
Необходимо прогнать 10000 доменов через сервис проверки доменов, используя прокси и ключ к каптче. Проверки осуществляются в цикле, результаты сохраняются в базу данных или файл. Опыт работы с SEO инструментами и обработкой данных приветствуется.Автоматизация процессовПарсинг данныхСоздание веб-приложенийПоисковые системы (SEO)1 исполнительОткрыт11 дней назад
- $50
Требуется разработать современный планировщик сотрудников, который поможет отслеживать их местоположение в заданные дни. Приложение должно быть простым и адаптированным под мобильные устройства. Примерный образец предоставлен во вложении.Написание скриптовСоздание веб-приложенийПрикладное ПО6 заявокОткрыт17 дней назад
- $1000
Ищется разработчик для создания сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Задача включает реализацию веб MVP с интеграцией API для расчетов и бронирования, а также SEO-оптимизацию. После завершения веб-части планируется разработка мобильных приложений на React Native. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.Интеграция APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование25 заявокОткрыт18 дней назад
Ищется специалист для доработки веб-приложения для управления дорожным строительством. Необходимо завершить функции экспорта и импорта данных, улучшить интерактивную карту и оптимизировать взаимодействие фронтенда с бэкендом. Требуется опыт работы с Go, Svelte, JavaScript, MySQL и знание Webix. Долгосрочное сотрудничество и гибкий график.Разработка бэкендаСоздание веб-приложенийAstroGoJavaScriptПрикладное ПО5 заявокОткрыт18 дней назад
- $400
Требуется разработка адаптивного web-приложения для управления георазведочными отчётами. Проект включает фронтенд на HTML, CSS, Bootstrap 5 и бэкенд на PHP без фреймворков с использованием MySQL. Приложение должно иметь WebView для мобильных устройств, авторизацию пользователей, управление проектами и отчётами, а также интерфейс для администраторов и сотрудников. Срок выполнения — 2 недели, оплата — 400 $.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийBootstrapCSSМобильные приложения1 исполнительЗакрыт18 дней назад
Необходимо разработать веб-приложение на Python для определения диагноза по симптомам в области педиатрии. В проекте предоставлен примерный функционал. Задача включает реализацию алгоритмов обработки симптомов и выдачи диагноза.Создание веб-приложенийPythonПрикладное ПО7 заявокОткрыт19 дней назад
Создание облачного веб-сервиса и браузерного расширения для автоматизации сбора данных через API Ozon. Проект включает интеграцию с Ozon API, автоматизированный расчёт финансовых отчётов, систему уведомлений и автоответы на отзывы с помощью ChatGPT. Предусмотрены функции для визуализации данных, мультиаккаунтность и гибкая тарификация.Интеграция APIСоздание веб-приложенийChatGPTПрикладное ПО3 заявкиОткрыт22 дня назад
Требуется разработать веб-приложение с использованием React и Tailwind CSS. В проекте необходимо применить Redux для управления состоянием. Предоставьте готовое решение с возможностью дальнейшей адаптации.Создание веб-приложенийReactTailwind CSSВеб-программирование1 исполнительЗавершен24 дня назад
- $4500
Требуется FullStack-разработчик с опытом работы с NestJS и NextJS для разработки и поддержки веб-приложений. Обязанности включают интеграцию с внешними API, настройку CI/CD с GitLab CI и Docker, а также верстку интерфейсов по макетам Figma. Ожидается глубокое знание TypeScript и понимание принципов высоконагруженных систем. Условия: удаленная работа, зарплата 3500–4500 USD в месяц.Верстка сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
Создание веб-портала для обучения сотрудников правилам охраны труда и пожарной безопасности. Портал должен включать функции регистрации, тестирования, навигации по материалам и формирования отчетов. Адаптивный дизайн для мобильных устройств и безопасность данных — ключевые требования проекта.Создание веб-приложенийAndroidiOSPythonWindows FormsСайты «под ключ»11 заявокОткрытмесяц назад
Ищется опытный аналитик для изучения Технического Задания (ТЗ) проекта. Необходимо понять логику ролей, предложить набор статистических таблиц, определить важные данные для принятия решений и рассказать о методах их визуализации. Оптимизация сбора и агрегации данных - ключевой аспект задачи.Настройка аналитикиСоздание веб-приложенийВеб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать прикладное программное обеспечение (веб или десктопное) для ввода данных пользователем о вывозе отходов. Программа должна обрабатывать запросы, проверяя полигоны, принимающие указанный код ФККО, и рассчитывать расстояние от объекта до полигона. Результаты должны выводиться в виде списка подходящих полигонов с расстоянием и временем в пути, с возможностью сортировки по параметрам.Создание веб-приложенийWindowsПрикладное ПО7 заявокЗакрыт5 дней назад
- $500
Требуется разработка проекта прикладного программного обеспечения. Все детали и требования указаны в приложенном техническом задании. Ознакомьтесь с ТЗ для понимания объема работы.Автоматизация процессовНаписание скриптовРазработка бэкендаРазработка программСоздание веб-приложенийВеб-программирование14 заявокЗакрыт5 дней назад