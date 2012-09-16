Добрый день, друзья. Нужно написать очень сильное и трогательное стихотворение, раскрывающее проблему девочек в одной из стран ЦА. Стихотворение должно тронуть за душу, описывая реальность и сложность жизни. К проекту прикреплено ТЗ, где ...
32 речевки и 3 новогодных поздравления в стихах
Необходимо написать 32 речевки для ТМ "МакМай" и 3 новогодних поздравления в стихах.
Срок - 5 дней. Стоимость - 50 у.е.
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