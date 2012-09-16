32 речевки и 3 новогодных поздравления в стихах

Добрый день, друзья. Нужно написать очень сильное и трогательное стихотворение, раскрывающее проблему девочек в одной из стран ЦА. Стихотворение должно тронуть за душу, описывая реальность и сложность жизни. К проекту прикреплено ТЗ, где ...