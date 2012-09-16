32 речевки и 3 новогодных поздравления в стихах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт13 заявок374 просмотра

Необходимо написать 32 речевки для ТМ "МакМай" и 3 новогодних поздравления в стихах.

Срок - 5 дней. Стоимость - 50 у.е.

13 лет назад
MakMay
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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