Для постоянного сотрудничества требуется поэт

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт27 заявок1382 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Агентство для влюбленных ищет талантливого поэта.

Наше агентство занимается организацией романтических поступков, признаний в любви, предложений руки и сердца.

Одна из услуг, которую мы хотим предложить, - стих на заказ.

Нам нужен человек, который будет писать стихи по заданным первоначальным данным.

К примеру:

- кому посвящается стих

- в честь чего

- на что обратить внимание в стихе

и другие подобные характеристики.

Вам высылаются данные, и вы на основе их рифмуете строки.

С найденным человеком будем работать на постоянной основе.

В своей заявке просьба указать:

1. Ваше портфолио

2. Вилку цен за стих (и от чего она зависит)

10 лет назад
seowin
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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