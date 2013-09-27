Для постоянного сотрудничества требуется поэт

Агентство для влюбленных ищет талантливого поэта.

Наше агентство занимается организацией романтических поступков, признаний в любви, предложений руки и сердца.

Одна из услуг, которую мы хотим предложить, - стих на заказ.

Нам нужен человек, который будет писать стихи по заданным первоначальным данным.

К примеру:

- кому посвящается стих

- в честь чего

- на что обратить внимание в стихе

и другие подобные характеристики.

Вам высылаются данные, и вы на основе их рифмуете строки.

С найденным человеком будем работать на постоянной основе.

В своей заявке просьба указать:

1. Ваше портфолио

2. Вилку цен за стих (и от чего она зависит)